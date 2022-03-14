Во Франции приостановили отправку наемников на Украину

Удар, который Вооруженные силы РФ нанесли по полигону Яворовский в Львовской области Украины, не только ликвидировал иностранных наемников, прибывших воевать за Киев, но и повлиял на западную агиткампанию по призыву добровольцев на украинский фронт.
Удар, который Вооруженные силы РФ нанесли по полигону Яворовский в Львовской области Украины, не только ликвидировал иностранных наемников, прибывших воевать за Киев, но и повлиял на западную агиткампанию по призыву добровольцев на украинский фронт.
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