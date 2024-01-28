Москвичам пообещали теплую и малоснежную неделю

Следующая неделя в Москве будет теплой и малоснежной. По словам синоптика Евгения Тишковца, на неделе ожидается около нуля градусов, она будет малоснежной — выпадет не более двух-трех миллиметров осадков.
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