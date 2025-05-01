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Трамп выдвинет Майка Уолтца на должность постпреда США при ООН

Трамп выдвинет Майка Уолтца на должность постпреда США при ООН

ВАШИНГТОН, 1 мая, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп заявил, что номинирует своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца на пост постоянного представителя страны при Организации Объединенных Наций.

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