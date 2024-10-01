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Царьград

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Молодые мамы Красноярска получат "подъёмные" за первенцев

Молодые мамы Красноярска получат "подъёмные" за первенцев

В Красноярском крае хотят ввести выплаты молодым женщинам, родившим первого ребёнка до 23 лет.В ближайшее время в Красноярском крае рассмотрят законопроект, направленный на поддержку молодых мам.

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