Победа «Барсы» и поражение «Сити», арестован инвестор «Химок», ЧМ-2034 пройдет в Саудовской Аравии, 2 золота России на ЧМ по плаванию, Fan ID не отменят и другие новости

1. В Лиге чемпионов «Барселона» вырвала победу у «Боруссии» Дортмунд (3:2), «Манчестер Сити» проиграл «Ювентусу» в гостях (0:2), «Арсенал» разгромил «Монако» Головина (3:0), «Милан» обыграл «Црвену Звезду» благодаря голам Леау и Абрахама (2:1), а «Атлетико» победил «Слован» (3:1).
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