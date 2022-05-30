"Это политический вопрос": Норвежцы переименовали Белоруссию

Норвежцы заявили, что сделали это намерено, так как "Hviterussland" буквально означает - "Белая Россия", то есть подчёркивает истерическую связь между Минском и Москвой, что превращает этот вопрос из филологического уже в вопрос в политический.
Норвежцы заявили, что сделали это намерено, так как "Hviterussland" буквально означает - "Белая Россия", то есть подчёркивает истерическую связь между Минском и Москвой, что превращает этот вопрос из филологического уже в вопрос в политический.
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