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Нижегородская правда

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Фотовыставка, посвященная Мосфильму, открылась на Большой Покровской

Фотовыставка, посвященная Мосфильму, открылась на Большой Покровской

Фотовыставка «Кино-Дза-Дза! «Мосфильм» — Золотая коллекция триумфов» открылась в Нижнем Новгороде. Экспозиция расположилась у магазина «Художественные промыслы» на улице Большая Покровская.

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