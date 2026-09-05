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Медвежий угол

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Зачем Пашинян зовёт русских строить метро в Ереване? "Россия должна за всё платить"

Зачем Пашинян зовёт русских строить метро в Ереване? "Россия должна за всё платить"

Противоречивые заявления Никола Пашиняна в адрес нашей страны удивляют: то нужна ему Россия, то нет.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Sergey Ivanov
Sergey Ivanovизменено

Метро мы им, конечно, построим. И, конечно, за наш счет. Мы ведь НЕ ТАКИЕ!
А потом Пашинян окончательно покажет нам фигуру из трех пальцев- и сразу забудет о том, сколько он должен нам за метро. А потом армянские экономисты представят расчеты- и окажется, что это Россия должна Армении!
 А Россия в очередной раз утрется- и мы снова услышим по телевизору такое знакомое нам нытье:
-Нас обманули! Нас нагло, подло кинули! Нас всегда обманывают!