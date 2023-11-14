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«Один из крупнейших философов современности» солидарен с действиями еврейского государства

«Один из крупнейших философов современности» солидарен с действиями еврейского государства

"Немецкий философ Юрген Хабермас выразил солидарность с Израилем в противостоянии с палестинским радикальным движением ХАМАС и назвал «в принципе оправданной» его реакцию на атаку радикалов.

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Комментарии
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Вик Норд
Думать пора о собеседовании с Богом в этом возрасте,а не о правых,и левых...,хотя думаю что этого(очередного деда на батарейках) подставили,и использовали,в виду частичной дееспособности,или полной придурковатости... .
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