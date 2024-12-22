Песков заявил, что его поразил умный вопрос от Влада А4 на прямой линии Путина

Блогер Влад Бумага произвёл впечатление на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.Влад Бумага (Влад А4) / Источник: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС«Меня искренне поразил вот этот молодой человек», ― отметил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубным.
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