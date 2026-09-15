Жительницу Юрьев-Польского района судят за мошенничество с выплатами

Женщина занизила доходы в 10 раз и получила выплату 350 тысяч рублей в рамках нацпроекта «Семья».Прокуратура Юрьев‑Польского района утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве при получении выплат - фигуранткой стала местная жительница.
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