Жительницу Юрьев-Польского района судят за мошенничество с выплатами

Женщина занизила доходы в 10 раз и получила выплату 350 тысяч рублей в рамках нацпроекта «Семья».Прокуратура Юрьев‑Польского района утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве при получении выплат - фигуранткой стала местная жительница.