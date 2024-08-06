В Челябинске задержали руководство областного онкоцентра

Спецслужбы задержали главврача областного онкоцентра и его подчиненных. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники ФСБ России задержали главного врача Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины Дмитрия Ростовцева и еще трех представителей руководства клиники.
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