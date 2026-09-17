«Мы взяли один из двух кавказских пиков». Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после победы над «Динамо» Мх

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов обратился к игрокам армейской команды после победы над махачкалинским «Динамо» (3:1) в матче 9-го тура РПЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Зачем в СССР бата...
- Тест: угадайте фи...
- Аршавин поддержал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым