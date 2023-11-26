Ростислав Шапошников: Как получить освобождение от мобилизации?

Как сегодня в Украине 100% гарантированно получить освобождение от мобилизации? Необходимо завести блог и публиковать посты с поддержкой СБУ, нахваливать Зеленского, замалчивать преступления Офиса Президента; можно донаты для вида собирать, и говорить что «ты нужнее на информационном фронте».
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