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Воронежские новости

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Воронежцы увидят в продаже монеты по мотивам «Золотой антилопы»

Воронежцы увидят в продаже монеты по мотивам «Золотой антилопы»

Банк России анонсировал выход памятных монет «Золотая антилопа». Они поступят в обращение 22 сентября.

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