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Говорит Европа ⚡

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Анатолий Шарий: Пока Трамп топил иранские лодки, Зеленский нервно ёрзал при словах о сокращении наркотрафика

Анатолий Шарий: Пока Трамп топил иранские лодки, Зеленский нервно ёрзал при словах о сокращении наркотрафика

Почему визит Зеленского к Трампу превратился в сеанс унизительного кивания и публичных благодарностей? Какие именно ресурсы Украины Трамп уже считает своей долей в акционерном обществе? Почему вместо живых систем Patriot Киеву предложили лишь лицензию на их производство? И чем реально закончилась встреча, от которой ждали прорыва, но получили лишь разговор об Иране и океане? На Читать далее: https://govorit.

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