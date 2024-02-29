Новости Китая -...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Китая - всё о бизнесе КНР

6 подписчиков

Доля автомобилей NEV в Китае составит 50% к 2025 году

Доля автомобилей NEV в Китае составит 50% к 2025 году

Ожидается, что популярность NEV в Китае будет расти: на их долю придется 40 процентов от общего объема продаж новых автомобилей в этом году и примерно 50 процентов в 2025 году, сказал 27 февраля Оуян Мингао (Ouyang Minggao), академик Китайской академии наук.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх