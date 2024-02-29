Доля автомобилей NEV в Китае составит 50% к 2025 году

Ожидается, что популярность NEV в Китае будет расти: на их долю придется 40 процентов от общего объема продаж новых автомобилей в этом году и примерно 50 процентов в 2025 году, сказал 27 февраля Оуян Мингао (Ouyang Minggao), академик Китайской академии наук.
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