Объявления - 14.12.2021

Уважаемые жители города!В связи с участившимися случаями парковки автотранспорта в местах, не предусмотренных для этого (газоны, детские и спортивные площадки, тротуары), что приводит к нарушению правил благоустройства территории муниципального образования городской округ Красноперекопск, администрация города Красноперекопска сообщает, чтона территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым для обеспечения граждан местами хранения личного автотранспорта предусмотрены:семь действующих круглосуточных стоянок по адресам:· для жителей 1-го и 2-го микрорайонов города — автостоянка в районе стадиона «Химик» по ул.