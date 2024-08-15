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Врач Красильникова: для защиты от ротавируса на отдыхе важно тщательно мыть руки

Врач Красильникова: для защиты от ротавируса на отдыхе важно тщательно мыть руки

На отдыхе важно тщательно мыть руки, чтобы защитить себя от ротавирусной инфекции. Об этом "Москве 24" рассказала начальник Центра инфекционных болезней Центральной клинической больницы Управделами президента России Екатерина Красильникова.

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