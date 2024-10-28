НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ивановские новости

1 подписчик

Врачи ОКБ в Иванове удалили чуть не ставшую злокачественной опухоль в гортани

Врачи ОКБ в Иванове удалили чуть не ставшую злокачественной опухоль в гортани

В Ивановской ОКБ была выполнена эндоларингеальная эндомикрохирургическая лазерная операция. Судя по всему, первая в регионе, ведь новое оборудование, с помощью которого можно ее провести, поступило в клинику лишь в этом месяце.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх