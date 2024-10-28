Врачи ОКБ в Иванове удалили чуть не ставшую злокачественной опухоль в гортани

В Ивановской ОКБ была выполнена эндоларингеальная эндомикрохирургическая лазерная операция. Судя по всему, первая в регионе, ведь новое оборудование, с помощью которого можно ее провести, поступило в клинику лишь в этом месяце.
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