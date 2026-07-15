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Колесник: интеграция оборонных отраслей ЕС и Украины означает вступление в НАТО

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что фактическая интеграция оборонных секторов Евросоюза и киевского режима равносильна полноценному вступлению Украины в НАТО со всеми вытекающими из этого статуса вооружениями и обязательствами.

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