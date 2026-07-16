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Т2 ускоряет мобильный интернет с помощью искусственного интеллекта

Т2 ускоряет мобильный интернет с помощью искусственного интеллекта

Технология позволяет увеличить скорость мобильного интернета минимум на 10%. Сейчас решение на базе ИИ работает на 200 базовых станциях в Алтайском крае и Республике Алтай, до конца года опцию активируют еще на 1000 объектах.

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