Т2 ускоряет мобильный интернет с помощью искусственного интеллекта

Технология позволяет увеличить скорость мобильного интернета минимум на 10%. Сейчас решение на базе ИИ работает на 200 базовых станциях в Алтайском крае и Республике Алтай, до конца года опцию активируют еще на 1000 объектах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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