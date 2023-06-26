На скамью подсудимых в Краснодарском крае отправлен директор санатория, обвиняемый в мошенничестве и причинении имущественного ущерба

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 59-летнего жителя города Сочи по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 165 УК РФ «Мошенничество» и «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».
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