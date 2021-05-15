Никакая техника не заменит на войне солдата

Все концепции одоления противника посредством дистанционных и бесконтактных методов противоборства являются спекулятивным порождением инфантильного и несбыточного желания преуспеть на этом поприщеВсе прошлые и нынешние альтернативные концепции одоления государства-противника посредством дистанционных и бесконтактных методов противоборства являются, в сущности, спекулятивным порождением инфантильного и несбыточного желания преуспеть на этом поприще наиболее безопасным и наименее затратным способом.