В Уфе задержали подозреваемого в нападении с кастетом на 81-летнюю пенсионерку

Пожилая женщина от травм скончалась на месте. Оказалось, что у дебошира могли быть и другие жертвы.В столице Башкирии Уфе полиция задержала 34-летнего жителя микрорайона Сипайлово, которого подозревают в нападении на прохожих с предметом, похожим на кастет.