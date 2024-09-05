Колесный эвакуационный тягач «Кондор»

Опытный КЭТ «Кондор» на «Армии-2024». Фото Telegram / «Военный осведомитель» Российская промышленность разрабатывает различные виды техники вспомогательного назначения, предназначенной для обеспечения работы боевых машин.
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