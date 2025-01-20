Сила в правде
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Сила в правде

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Гибель Украины, закат Европы и поражение США: Последствия разоблачений Сноудена

Гибель Украины, закат Европы и поражение США: Последствия разоблачений Сноудена

США воюют на Украине не с Россией, а с Европой, а Европа воюет с собственным населением. Такой вывод напрашивается после прочтения книги "Поражение Запада" известного французского учёного Эммануэлля Тодда, в своё время точно предсказавшего развал СССР и "арабскую весну".

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