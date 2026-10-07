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Тульские новости

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Евгений Дронов оценил значимость премии «Тульский Бизнес»

Евгений Дронов оценил значимость премии «Тульский Бизнес»

Премия «Тульский бизнес» за 16 лет стала важным знаком качества и успеха для предпринимателей региона, отмечает советник губернатора Тульской области Евгений Дронов.

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