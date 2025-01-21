«Покупай сейчас, плати потом»: объяснена популярность оплаты покупок частями

Объем российского рынка сервисов рассрочки BNPL (от англ. buy now, pay later – «покупай сейчас, плати потом») в 2024 году вырос в 1,6 раза – со 180 до 300 млрд рублей, подсчитали в сервисе Т-Банка «Долями».
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