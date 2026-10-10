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Аргументы и Факты

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Последний ультиматум: Трамп скоро загонит Зеленского в угол

Последний ультиматум: Трамп скоро загонит Зеленского в угол

Вашингтон в ближайшее время не намерен предпринимать резких шагов в отношении Украины, несмотря на недавние жалобы Владимира Зеленского на помощь администрации Дональда Трампа, однако после ноябрьских выборов ситуация может измениться не в пользу главы киевского режима.

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