Последний ультиматум: Трамп скоро загонит Зеленского в угол

Вашингтон в ближайшее время не намерен предпринимать резких шагов в отношении Украины, несмотря на недавние жалобы Владимира Зеленского на помощь администрации Дональда Трампа, однако после ноябрьских выборов ситуация может измениться не в пользу главы киевского режима.