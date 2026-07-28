Раскрыта личность загадочной героини в фильме «Человек-паук: Новый день»

Премьера фильма «Человек-паук: Новый день» состоится 31 июля. Одной из главных загадок нового сиквела стал таинственный персонаж, роль которого исполнила Сэди Синк, известная по сериалу «Очень странные дела».
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