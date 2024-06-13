В США раскрыли, к чему приведет стратегия НАТО по Украине

Украинский конфликт может перерасти в военное противостояние в Европе из-за недальновидной стратегии НАТО, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
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