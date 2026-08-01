Tелеграм - всё: что грозит за подписки, репосты, смайлы из-за дела Дурова

Основателю Telegram Павлу Дурову* предъявили обвинение в содействии терроризму — главный камень преткновения в том, что администрация мессенджера отказывается удалять каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в России.
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