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Аргументы и Факты

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Tелеграм - всё: что грозит за подписки, репосты, смайлы из-за дела Дурова

Tелеграм - всё: что грозит за подписки, репосты, смайлы из-за дела Дурова

Основателю Telegram Павлу Дурову* предъявили обвинение в содействии терроризму — главный камень преткновения в том, что администрация мессенджера отказывается удалять каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в России.

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Комментарии
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ЮГ
Юрий Гаврилов
Господи!Как жить то.Кругом одни террористы и экстремисты. Я воткогда пользовался телегой (сейчас ,как законопослушный гражданин , не пользуюсь) никаких террористов там не видел. Наверное потому что не искал. А кто ищет,тот всегда найдёт.
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