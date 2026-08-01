Tелеграм - всё: что грозит за подписки, репосты, смайлы из-за дела Дурова

ЮГ

Юрий Гаврилов

Господи!Как жить то.Кругом одни террористы и экстремисты. Я воткогда пользовался телегой (сейчас ,как законопослушный гражданин , не пользуюсь) никаких террористов там не видел. Наверное потому что не искал. А кто ищет,тот всегда найдёт.