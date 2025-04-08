Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 973 подписчика

Союз МС-27 готовится к полету: запуск ракеты-носителя 8 апреля

Союз МС-27 готовится к полету: запуск ракеты-носителя 8 апреля

Госкомиссия одобрила запуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" на Байконуре. Старт намечен на 8 апреля, стыковка с МКС ожидается через несколько часов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх