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Закон, порядок, государство

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Расчет 152-мм гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет 152-мм гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Получив координаты цели, выявленной при помощи разведывательных беспилотных летательных аппаратов, артиллеристы навели орудие и беглым огнем поразили район сосредоточения живой силы ВСУ.

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