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ТАСС

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ВС РФ поразили склад, логистический центр и газокомпрессорную станцию ВСУ

ВС РФ поразили склад, логистический центр и газокомпрессорную станцию ВСУ

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Расчеты отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" ВС РФ поразили склад горюче-смазочных материалов и логистический центр "Новой почты" в Черниговской области, а также газокомпрессорную станцию в Полтавской области.

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