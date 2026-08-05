ВС РФ поразили склад, логистический центр и газокомпрессорную станцию ВСУ

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Расчеты отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" ВС РФ поразили склад горюче-смазочных материалов и логистический центр "Новой почты" в Черниговской области, а также газокомпрессорную станцию в Полтавской области.
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