Январской весне пришел конец. На Петербург надвигается сильный снег, сыпать он начнет в воскресенье. Как сообщает МЧС, 2 февраля ожидается снег, местами сильный, на дорогах гололедица, сложная обстановка.
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Январской весне пришел конец. На Петербург надвигается сильный снег, сыпать он начнет в воскресенье. Как сообщает МЧС, 2 февраля ожидается снег, местами сильный, на дорогах гололедица, сложная обстановка.