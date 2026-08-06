Кто бы сомневался. Думаю, они и не прекращали это делать, а лишь делали вид.

Svetlana Kuzmina

По-хорошему нужно начинать выводить из строя вражеские спутники. Трамп оказался милым лжецом, как и большинство американцев, вовсю помогает Украине, от духа Анкориджа остались только воспоминания и Россию теперь ничего не сдерживает. Можно ещё и Ирану помочь, вот будет вилка в бок Трампушке.