Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 13 апреля

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, бригады береговой обороны ВСУ и четырёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Турья, Миропольское, Новодмитровка, Проходы и Петрушевка Сумской области.