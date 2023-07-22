Стала известна цель ракетного удара по одесскому портовому пункту «Бугаз»

Начиная с 18 июля, сразу после теракта на Крымском мосту, в приморских городах Украины гремели мощные взрывы: ракетными ударами уничтожалась военно-морская инфраструктура в портах Одессы и Николаева, где хранилась боевая техника украинской армии.