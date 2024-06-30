Как появление BLOB-объектов повлияет на масштабирование Ethereum?

Ethereum внедряет новую технологию под названием BLOB для повышения масштабируемости сети. BLOB-объекты снижают нагрузку на блокчейн и делают транзакции на Layer 2 (блокчейн-надстройки над Ethereum) дешевле и быстрее.
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