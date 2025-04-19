В продаже появились видеокарты RTX 5060 Ti с 8 ГБ — немного дешевле версии на 16 ГБ

В продаже появились видеокарты RTX 5060 Ti с 8 ГБ — немного дешевле версии на 16 ГБВ магазине электроники DNS стартовали продажи видеокарты RTX 5060 Ti с 8 ГБ видеопамяти, хотя ранее по сети ходили слухи, что NVIDIA специально не спешит выводить эти модели на рынок.