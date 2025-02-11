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Неделя моды в Нью-Йорке: Аманда Сейфрид среди гостей, Ирина Шейк и Адриана Лима — на подиуме на показе Tory Burch

Неделя моды в Нью-Йорке: Аманда Сейфрид среди гостей, Ирина Шейк и Адриана Лима — на подиуме на показе Tory Burch

В Нью-Йорке в рамках Недели моды прошёл показ осенней коллекции бренда Tory Burch. Среди звёздных гостей были: Аманда Сейфрид, Анна Винтур, Сиара, звезда "Белого лотоса" Александра Даддарио, 83-летняя Марта Стюарт и другие.

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