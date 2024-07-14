Дожили до дефицита энергии

Так же внезапно, как зимой выпадает снег, летом наступила жара. В результате российская энергетика переживает новое летнее пиковое потребление электроэнергии, а местами начинает не выдерживать и сыпаться.
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