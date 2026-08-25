Леонов стоял у станка, Лавров обслуживал бомбардировщики: что делали будущие звёзды советского кино во время войны

В годы Великой Отечественной войны многие деятели советского искусства отправились на фронт с оружием в руках — в боевых частях сражались Анатолий Папанов, Юрий Никулин, Владимир Этуш, Владимир Басов, Евгений Весник и Юрий Катин-Ярцев.