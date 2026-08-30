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FiNE NEWS

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Причины ввоза BMW и Audi с шильдиками Changan в Россию

В последнее время в России отмечается рост ввоза автомобилей BMW и Audi, на которых временно установлены шильдики китайской марки Changan.

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