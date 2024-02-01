За причинение энергокомпании имущественного ущерба в 67 млн рублей на Сахалине осудят электрика холдинга

В Сахалинской области следователи СУ УМВД России по городу Южно-Сахалинску передали в суд уголовное дело о причинении имущественного ущерба крупнейшему поставщику тепла и электроэнергии в регионе на общую сумму свыше 67 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии