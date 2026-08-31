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Новости Тамбова

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В Тамбове у школ к 1 сентября обновили дорожную разметку

В Тамбове у школ к 1 сентября обновили дорожную разметку

В рамках подготовки к новому учебному году в Тамбове обновили дорожную разметку вблизи школ. По поручению главы администрации областного центра Максима Косенкова специалисты Дирекции городских дорог работали в ночное время, чтобы не создавать неудобств для автомобилистов и избежать пробок.

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