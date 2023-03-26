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«Голос Мордора»: антироссийская позиция Запада распалась из-за разных данных б СВО

«Голос Мордора»: антироссийская позиция Запада распалась из-за разных данных б СВО

Расхождение западных сводок о ходе спецоперации подрывает целостность антироссийской пропаганды. О причинах и последствиях такой трещины в специальном материале для «360» рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора» Далее — его прямая речь.

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