Захарова: ФРГ давно вынашивала тему закрытия генконсульства России в Бонне

Германия давно вынашивала тему закрытия генконсульства в Бонне, требовался лишь повод. Об этом 2 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ВЭФ в беседе с «Известиями».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- КНДР запустила ги...
- АС Новый удар нанесе...
- Новый удар нанесе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым