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Захарова: ФРГ давно вынашивала тему закрытия генконсульства России в Бонне

Захарова: ФРГ давно вынашивала тему закрытия генконсульства России в Бонне

Германия давно вынашивала тему закрытия генконсульства в Бонне, требовался лишь повод. Об этом 2 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ВЭФ в беседе с «Известиями».

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